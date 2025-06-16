В МИД Израиля назвали удары по Ирану способствующими безопасности Европы

Глава израильского МИД Гидеон Саар в беседе с шефом евродипломатии Каей Каллас заявил, что удары по Ирану «способствуют безопасности Европы».

«Проинформировал... об операции Армии обороны Израиля в Иране... Подчеркнул, что действия Израиля в отношении ядерной программы Ирана и его баллистических ракет и беспилотников напрямую способствуют безопасности Европы», — написал он в соцсети X.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что в настоящее время наносит удары по Тегерану.

По данным CBS, в Израиле намекнули на угрозу лидеру Ирана, посоветовав ему «менять спальни».