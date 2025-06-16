Си Цзиньпин провел встречу с Касым-Жомартом Токаевым

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 16 июня, провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в преддверии второго саммита "Китай - Центральная Азия", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

© Российская Газета

Си Цзиньпин отметил, что отношения между Китаем и Казахстаном выдержали испытание в переменчивой мировой ситуации и всегда оставались на высоком уровне. Это стало возможным не только благодаря географической близости и многовековой дружбе, но и естественной потребности в совместном развитии обеих стран. КНР всегда рассматривает и развивает китайско-казахстанские отношения со стратегического уровня и с позиции долгосрочной перспективы, готов вместе с Казахстаном неуклонно укреплять дружбу между двумя странами и вносить вклад в построение мира и развитие в регионе и во всем мире за счет стабильности и позитивной энергии двусторонних отношений.

Касым-Жомарт Токаев сказал: "Уважаемый господин Председатель! В Казахстане Вас знают как великого государственного деятеля, мудрого лидера, обладающего огромным авторитетом в международном сообществе. Отношения между нашими соседними странами носят устойчивый, стабильный характер и не подвержены негативному влиянию геополитических вызовов и потрясений, а также международной конъюнктуре".