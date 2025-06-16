Эрдоган назвал причину нападения Израиля на Иран

Израиль напал на Иран из-за безмерной поддержки со стороны Запада, который не понимает, что делает Тель-Авив. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Он отметил, что каждое событие в регионе затрагивает все общества и имеет среднесрочные и долгосрочные последствия. По словам Эрдогана, нападение на сектор Газа не ограничивается несколькими миллионами человек и нападение на Иран «также не касается только Ирана».

«Израиль, который при неограниченной поддержке Запада нападает на Иран, разоряет Газу и издевается над всеми странами региона, не осознает, что делает. Возможно, в будущем он поймет свою ошибку, но мы боимся, что будет уже слишком поздно. Ни одна страна не ограничивается своими границами», — добавил президент Турции.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. В субботу и воскресенье стороны провели новые атаки.