Нетаньяху предупредил об угрозе удара по Нью-Йорку

Если сегодня не защитить Тель-Авив, то завтра под удар Ирана попадет американский Нью-Йорк, поэтому США должны вмешаться в ситуацию.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает телеканал ABC.

«Сегодня это Тель-Авив. Завтра это будет Нью-Йорк (...) Послушайте, я понимаю принцип "Америка прежде всего". Но я не понимаю принцип "Америка уничтожена"», — сказал политик.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поддерживает Израиль и он лично ценит поддержку американского лидера.

Ранее Нетаньяху не исключил сценария покушения на верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В частности, глава израильского правительства заявил, что «не исключает возможность устранения верховного лидера Ирана».