По всему Ирану отключился интернет

Серьезные перебои с доступом к интернету зафиксированы по всей территории Ирана. Мониторинг в реальном времени показал почти полное отключение от Всемирной сети на фоне эскалации вооруженного противостояния между Ираном и Израилем.

Проблемы с подключением ранее также отмечались в Тегеране. Сбои начались с частичных ограничений, но затем усилились и стали повсеместными, совпав по времени с обменом ракетными ударами между странами, сообщает международная организация NetBlocks, отслеживающая глобальную сетевую активность.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию, обвинив Иран в стремлении к созданию ядерного оружия. Целями ударов стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля-земля. Тегеран обвинения отрицает и утверждает, что его атомная программа носит исключительно мирный характер.

В ответ на израильскую операцию Иран наносит удары по военным объектам с помощью ракет и беспилотников. Однако все чаще страдает гражданское население с обеих сторон.

По официальным данным министерства здравоохранения Ирана, число погибших в стране превышает 220 человек, около 1,8 тысячи ранены. Посол ИРИ в России Казем Джалали сообщил о 300 жертвах среди мирных жителей. В Израиле жертвами ударов стали более 20 человек, более 800 получили ранения.

Боевые действия продолжаются, обмен ударами происходит ежедневно. Израильская сторона заявляет о намерении продолжать кампанию до полной ликвидации ядерной программы Ирана. В Тегеране отвечают, что прекратят обстрелы лишь после окончания израильских атак.

Ранее ЦАХАЛ заявил об уничтожении трех ударных иранских вертолетов. Они предназначались для нанесения ущерба самолетам ВВС Израиля, действующим в небе над Ираном. Израильские военные подчеркнули, что самолеты «продолжают полеты в воздушном пространстве Ирана для определения целей ударов.