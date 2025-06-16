Фицо поддержал членство Украины в Евросоюзе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает членство Украины в Евросоюзе, однако для вступления республике нужно выполнить все необходимые для этого требования. Публикация появилась на официальном сайте правительства Словакии.

«Словацкое правительство желает Украине европейского развития, если Украина хочет вступить в ЕС, это ее суверенное решение, и мы поддерживаем это решение», — заявил Фицо.

По его словам, членство Киева в политическом объединении «принесет значительно больше возможностей, чем негатива».

Орбан объяснил невозможность вступления Украины в Евросоюз и НАТО

В феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.