Нетаньяху высказался о возможности ликвидации Хаменеи

Илья Родин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет телеканал ABC News.

Нетаньяху высказался о возможности ликвидации Хаменеи
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Ранее президент США Дональд Трамп отверг израильский план убийства верховного лидера Ирана, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта. Журналисты попросили главу правительства Израиля прокомментировать слова американского политика.

«Это [ликвидация лидера] не приведет к эскалации конфликта, а положит конец конфликту», — отметил Нетаньяху.

По его словам, конфликт между Израилем и Ираном продолжается десятки лет. Он добавил, что Тегеран якобы хочет «вечную войну», подводит мир к ядерному конфликту.

На вопрос, действительно ли Израиль нацелится на верховного лидера, Нетаньяху ответил, что «мы делаем то, что нам нужно».

По мнению премьера, США следует поддержать израильское правительство в его стремлении ликвидировать ядерную программу Ирана.

Ранее западные СМИ сообщили, что в течение месяцев, предшествовавших началу ударов, Израиль отрабатывал ряд сценариев конфликта. Специалисты, в частности, обсуждали вопрос о том, поспособствует ли нападение «полному обезглавливанию» Исламской Республики.