Нетаньяху высказался о возможности ликвидации Хаменеи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет телеканал ABC News.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг израильский план убийства верховного лидера Ирана, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта. Журналисты попросили главу правительства Израиля прокомментировать слова американского политика.

«Это [ликвидация лидера] не приведет к эскалации конфликта, а положит конец конфликту», — отметил Нетаньяху.

По его словам, конфликт между Израилем и Ираном продолжается десятки лет. Он добавил, что Тегеран якобы хочет «вечную войну», подводит мир к ядерному конфликту.

На вопрос, действительно ли Израиль нацелится на верховного лидера, Нетаньяху ответил, что «мы делаем то, что нам нужно».

По мнению премьера, США следует поддержать израильское правительство в его стремлении ликвидировать ядерную программу Ирана.

Ранее западные СМИ сообщили, что в течение месяцев, предшествовавших началу ударов, Израиль отрабатывал ряд сценариев конфликта. Специалисты, в частности, обсуждали вопрос о том, поспособствует ли нападение «полному обезглавливанию» Исламской Республики.