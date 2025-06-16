Трамп заявил о стремлении Ирана к диалогу

Иран проявляет стремление к диалогу, однако он должны был начать их «еще давно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита «Большой семерки» (G7), передает РИА Новости.

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«Они (власти Ирана — «Газета.Ru») хотят говорить, но должны были сделать это еще давно. У нас было 60 дней, и у них было 60 дней. На 61-й день я сказал: у нас нет сделки», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Иран сегодня «не выигрывает войну». В связи с этим, по словам американского лидера, стране следует «начать говорить немедленно». Заключение сделки остается возможным, но условия должны удовлетворять обе стороны, подчеркнул глава государства.

Накануне Трамп заявил, что заключение сделки при посредничестве Вашингтона может «с легкостью» положить конец кровавому конфликту между Израилем и Ираном. Одновременно американский лидер заявил, что любая атака Тегерана на США приведет к тому, что «вся мощь» вооруженных сил Штатов обрушится на исламскую республику «в невиданных ранее масштабах».