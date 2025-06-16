Немцы хотят, чтобы Мерц позвонил Путину

Большинство жителей Германии выступает за телефонные переговоры канцлера страны Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным.

Это следует из результатов исследования института Forsa по заказу журнала Stern, пишет РИА Новости.

Отмечается, что 56% опрошенных немцев сочли бы целесообразным, если бы Мерц в ближайшее время попытался провести телефонный разговор с Путиным об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Мерца о новых антироссийских санкциях.