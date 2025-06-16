Трамп задумался о присоединении одной страны к G7

Присоединение Китая к «Большой семерке» (G7) не такая плохая идея. Так президент США Дональд Трамп отреагировал на возможное членство КНР в Группе семи, его слова передает Reuters.

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«Ну, это не такая уж и плохая идея. Я не против того, если кто-то захочет предложить участие Китаю в "Большой семерке". Но, по моему мнению, очень важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог», — отметил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что исключение России из «Большой восьмерки» (G8) и ее сокращение до формата G7 было ошибкой. При этом глава Белого дома указал на то, что российский лидер Владимир Путин не хочет разговаривать ни с кем из западных политиков из-за их политического курса и оскорблений в адрес России.

21 мая Трамп заявил, что формат «Группы восьми» был гораздо лучше, чем нынешняя «Большая семерка», поэтому Западу не стоило отказываться от него путем исключения России из клуба.