Эрдоган: Нетаньяху несет самую большую угрозу безопасности региона

ТАССиещё 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которого заявил, что атаки Израиля на Иран показали, что администрация Биньямина Нетаньяху несет самую большую угрозу безопасности Ближневосточного региона.

Эрдоган: Нетаньяху несет самую большую угрозу безопасности региона
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"Президент Эрдоган заявил, что Турция ведет интенсивные дипломатические контакты после нападения Израиля на Иран и продолжит усилия, чтобы положить конец спирали насилия, начало которой положили эти атаки. Он отметил, что Нетаньяху в очередной раз показал, что является самой большой угрозой для безопасности региона", - говорится в сообщении администрации турецкого лидера по итогам телефонных переговоров.

Эрдоган также подчеркнул, что нападение Израиля на Иран отвело на второй план гуманитарный кризис и геноцид в Газе, заявив, что "нельзя допустить, чтобы в эти события была вовлечена Сирия".