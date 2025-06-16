В Венгрии задержали мужчину, грозившего отрубить голову Орбану мечом

В Венгрии взяли под стражу 44-летнего мужчину, который угрожал расправой премьер-министру страны Виктору Орбану. Об этом пишет 24.hu.

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В частности, задержанный мужчина выложил в интернет видео, в котором «угрожал отрубить голову премьер-министру мечом». Подозреваемый был задержан в городе Толна, местный районный суд принял решение об аресте.

Отмечается, что мужчина дает показания, в данный момент они проверяются.

Правоохранители изъяли из его дома оружие, «способное лишить человека жизни» — речь идет о настоящем мече. Задержанный обвиняется в покушении на жизнь человека, в связи с чем ему может грозить срок лишения свободы от одного до пяти лет.

В октябре 2024 года занимавший должность заместителя председателя правительства Сербии Александр Вулин заявлял, что на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили покушение из-за позиции по Украине.