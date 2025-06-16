Трамп не стал подписывать заявление G7 по Израилю и Ирану
Президент США Дональд Трамп не стал подписывать проект совместного заявления Группы семи по ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники и черновик документа, к которому журналисты получили доступ.
"В проекте документа говорится о необходимости обеспечения стабильности рынков, в том числе энергоносителей, и о праве Израиля на самооборону", - пишет агентство.
Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.