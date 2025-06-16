Трамп не стал подписывать заявление G7 по Израилю и Ирану

Президент США Дональд Трамп не стал подписывать проект совместного заявления Группы семи по ситуации на Ближнем Востоке.

© Российская Газета

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники и черновик документа, к которому журналисты получили доступ.

"В проекте документа говорится о необходимости обеспечения стабильности рынков, в том числе энергоносителей, и о праве Израиля на самооборону", - пишет агентство.

Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.