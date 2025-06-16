Украина не может быть нейтральным государством из-за событий 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, передает «Европейская правда».

В ответ на вопрос журналистов о том, может ли Украина обладать нейтральным статусом, он напомнил, что в 2014 году у республики был соответствующий внеблоковый статус.

«Понятно, чем все это закончилось. А закончилось это началом войны. Оккупацией полуострова Крым и оккупацией части востока Украины, части Донецкой, Луганской областей. Хотя у нас был внеблоковый статус», — заявил Зеленский.

По его словам, это связано с тем, что Киев не находился в том или ином союзе.

«Все этот лишний нарратив. У нас не было достаточно определенности. У нашей армии не было достаточно сил, а у лидеров наших не было достаточно лидерства, мне так кажется... И у Европы не было достаточного единства. И я думаю, что все это, о чем я вам сказал, сейчас все это нельзя больше терять. Мы хотим окончания войны, но не ультимативно, и не за счет независимости Украины», – указал он.

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6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.