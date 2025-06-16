В Израиле раскрыли, что потеряют из-за атак на Иран

После атак на ядерные и военные объекты Ирана Израиль больше не сможет использовать угрозу военного нападения для сдерживания исламской республики, пишет израильская газета Haaretz.

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На протяжении многих лет у Израиля был один козырь, главный источник сдерживания в борьбе с Ираном: сама угроза крупномасштабного военного нападения, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, это повлияло как на поведение Ирана, так и на реакцию международного сообщества, которое искало дипломатическое решение.

«Теперь карта нападения разыграна. У Израиля больше не осталось карт в рукаве», — отмечается в статье.

В материале речь идет о том, что к моменту возобновления переговоров иранский режим, по всей вероятности, станет еще сильнее, укрепившись тем, что он пережил то, чего когда-то боялся, — нападение со стороны еврейского государства.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил Соединенные Штаты в агрессии против исламской республики. Глава государства указал на то, что ответственность за агрессию израильской стороны в отношении Ирана лежит на Вашингтоне.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран располагает информацией, согласно которой, Соединенные Штаты поддерживали Израиль в атаке на исламскую республику.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по иранским ядерным объектам, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории исламской республики. Причиной атаки на Иран власти еврейского государства назвали разработку им ядерного оружия.