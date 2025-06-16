Пакистан полностью закрыл границу с Ираном

В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана закрыли все пограничные переходы с соседним Ираном на неопределенный срок. Об этом пишет «Анадолу» со ссылкой на источники.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильские ВВС в период с 13 по 16 июня нанесли ряд ударов на территории республики.

«Работа пограничных переходов во всех пяти округах — Чагай, Вашук, Панджгур, Кеч и Гвадар — была приостановлена»,— сообщил источник.

Власти Белуджистана приняли это решение на фоне инцидента на границе — большая группа иранских беженцев предприняла успешную попытку проникнуть на территорию Пакистана, отметили журналисты.

Кроме того, пакистанские власти приняли решение закрыть и воздушное сообщение между странами.