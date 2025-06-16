Пока вы не уснули: требование России для Украины и подготовка Европой больниц к войне

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Стало известно одно требование России для Украины

Одно из требований России - гарантированное сокращение и уничтожение западного оружия, поставленного на Украину. Об этом заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Представитель МИД РФ обратил внимание на то, что безумная накачка Украины оружием создает огромную угрозу безопасности и западных стран. Грушко привел в пример передачу американцами ракет Stinger моджахедам в Афганистане, после чего пришлось затратить колоссальные усилия, чтобы найти и поставить все эти комплексы под полный контроль.

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Восточная Европа готовит больницы к войне

Европейские страны, в том числе Литва и Эстония, проводят масштабную модернизацию медицинских учреждений и готовят персонал для работы в военных условиях. Об этом пишет Politico.

По данным издания, в странах Восточной Европы пересматриваются протоколы реагирования на кризисы для медицинских учреждений, организуются учения, а операционные переводятся на подземные этажи.

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Глава ЕК нашла способ прекратить конфликт на Украине

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что для завершения конфликта на Украине нужно усилить давление на Россию. Ее слова приводит Reuters.

«Мы должны оказывать большее давление на Россию, чтобы обеспечить реальное прекращение огня, вернуть Россию за стол переговоров и положить конец этой войне. Санкции имеют решающее значение для достижения этой цели», — заявила фон дер Ляйен по прибытии на предстоящий саммит G7.

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МИД Ирана обратился с призывом к ООН

Как заявил официальный представитель ведомства Исмаил Багаи, в этой ситуации бессмысленно вести переговоры. Выступая на брифинге, дипломат сообщил, что США должны занять чёткую позицию.

«Мы не можем согласиться с тем, что Соединённые Штаты в силу своих особых отношений с Израилем имеют какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какое он есть на самом деле», — сказал Багаи.

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Две страны заблокировали план Еврокомиссии по отказу от нефти и газа из РФ

Венгрия и Словакия выступили против инициативы Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа на встрече в рамках ЕС. Борьба за отмену плана продолжается, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Сийярто принял участие в совещании ЕС в Люксембурге. Он выступил на встрече с венгерскими журналистами.

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США отменили раунд консультаций с Россией

США отменили новый раунд консультаций с Россией по нормализации работы посольств и консульств двух государств. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает официальный Telegram-канал ведомства.

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Китай выступил с заявлением по ситуации на Ближнем Востоке

Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин глубоко обеспокоен нападением Израиля на Иран и призывает стороны к деэскалации. Об этом сообщает Global Times.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные переговоры с коллегами из Ирана и Израиля. После этого Пекин заявил, что атаки на ядерные объекты создали опасный прецедент.

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В России введут новые правила расчета среднего заработка. Что изменится?

С 1 сентября в России скорректируются правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных. Новые правила предполагают, что теперь необходимо умножать средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, сообщает ТАСС.

Эти нормы будут применяться до 1 сентября 2031 года. В документе говорится, что размер выходного пособия рассчитывается следующим образом: средний дневной заработок умножается на среднее количество рабочих дней в месяце.

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Пакистан полностью закрыл границу с Ираном

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В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана закрыли все пограничные переходы с соседним Ираном на неопределенный срок. Об этом пишет «Анадолу» со ссылкой на источники.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильские ВВС в период с 13 по 16 июня нанесли ряд ударов на территории республики.

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Мать битцевского маньяка перешла на мат после вопроса о сыне

Наталья Эльмурадовна, мать битцевского маньяка Александра Пичушкина, вышла из себя и перешла на мат после вопроса журналиста о сыне. Об этом сообщает Life.

Ранее стало известно, что Александр Пичушкин обратился с просьбой о переводе в колонию в Мордовии. Это связано с тем, что его пожилой матери тяжело добираться до колонии «Полярная сова», где он отбывает пожизненное заключение за убийство 49 человек в Битцевском лесу. Однако суд отклонил его просьбу. Кроме того, убийца потребовал от Федеральной службы исполнения наказаний компенсацию в размере 100 тысяч рублей за моральные страдания, которые он перенес во время пребывания в тюрьме.

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