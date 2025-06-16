Лидеры G7 отменили поездку в горы

Лидеры Группы семи (G7) отменили свою поездку в горы в рамках саммита, который проходит Кананаскис в Канаде, из-за международных кризисов. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, изначально в программу саммита, помимо рабочих встреч, планировалось включить поездку лидеров стран G7 по канатной дороге на живописную вершину в Скалистых горах. Однако из-за нынешних кризисов в мире, как отмечает газета, времени для туристической программы не остается.

В воскресенье вечером, вскоре после прибытия в Канаду, канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с премьер-министром Канады Марком Карни. Содержание беседы осталось конфиденциальным, указывает Bild. Однако основной темой переговоров, вероятно, стала эскалация ситуации на Ближнем Востоке после нанесения Израилем ударов по Ирану, замечает газета.

При этом ожиданий, что саммит Группы семи принесет конкретные результаты, практически нет, резюмирует Bild.

Саммит Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) проходит с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта).