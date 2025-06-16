На Украине выявили новую схему уклонения от мобилизации

Украинские полицейские и сотрудники спецслужб разоблачили схему уклонения от мобилизации в Кировоградской области с участием врачей и военных. Об этом сообщили в украинской Нацполиции.

Среди фигурантов дела - руководители медицинских учреждений, военнослужащие и частные лица. Суммы взяток колебались от тысячи до 10,5 тысячи долларов (от 80 тысяч до 838 тысяч рублей).

По данным Нацполиции, украинцам, которые хотели избежать мобилизации, ставили фиктивные диагнозы, делавшие их непригодными для службы. Чтобы все выглядело реалистично, организаторы схемы находили действительно больных людей и использовали снимки их исследований МРТ или КТ.

По информации полицейских, такими услугами воспользовались не менее 20 человек. Во время обысков правоохранители изъяли наличные деньги в разной валюте на общую сумму более трех миллионов гривен (5,7 миллиона рублей).

Газета The Times ранее сообщала, что украинские уклонисты платят до пяти тысяч долларов за побег из страны - столько берут проводники, обещающие провести их через границу. Чтобы покинуть страну, некоторые украинцы пытались переплыть бурную реку на границе с Румынией в гидрокостюмах и спасательных жилетах.

В 2024 году румынские спасатели нашли в горах двух погибших - у замерших насмерть мужчин не было при себе документов, удостоверяющих личность, и багажа, но власти считают, что они были украинцами.