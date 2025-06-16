На Западе усомнились в честности США на фоне ситуации с Ираном

Участники переговоров с Вашингтоном будут иметь основания для сомнений в честности американской стороны из-за уловки, которая была использована в отношении Ирана. Об этом заявил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«США, делая вид, что ведут переговоры, ослабили бдительность Ирана, чтобы Израиль мог нанести внезапный удар. Кто снова поверит переговорам с США?» - задался вопросом он.

Израиль в ночь на 13 июня начал масштабную операцию против Ирана. Израильские ВВС нанесли удары по ядерным и военным объектам республики. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. На следующий день в Израиле заявили о расширении масштабов операции. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что Иран накопил урана на девять атомных бомб и планировал произвести десять тысяч баллистических ракет за три года. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3».

При этом в Иране подчеркнули, что переговоры с США по ядерной сделке невозможны до тех пор, пока Израиль наносит удары по объектам на территории страны. А в МИД Омана сообщили, что были отменены переговоры США и Ирана.

В свою очередь газета Financial Times сообщила, что кажущаяся готовность президента США Дональда Трампа к ведению переговоров с Ираном по ядерной программе была лишь уловкой, призванной внушить Тегерану ложное чувство безопасности.