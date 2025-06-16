Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали лица детей

Меган Маркл, жена британского принца Гарри, впервые показала лица их общих детей. Она поделилась клипом, смонтированным из снятых на телефон видео, в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Маркл приурочила публикацию ко Дню отца, который празднуют в Великобритании и США 15 июня. Она выложила серию роликов, на которых Гарри проводит время с детьми, и подписала: «Лучший. Счастливого Дня отца нашему любимому парню». Старшему сыну, Арчи, сейчас шесть лет, а младшей, Лилибет, четыре года.

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На вступительных кадрах видно, как Гарри лежит с новорожденным Арчи. В следующем фрагменте из видеохроники он уже играет с ним в мяч. Лицо Арчи можно различить на кадрах, где отец читает ему книгу на ночь, и они задорно смеются, а также на видео, где принц Гарри держит его на руках и танцует с ним на кухне.

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Младшую дочь, Лилибет, снимали преимущественно со спины, однако и ее лицо можно разглядеть. Например, Маркл показала, как отец лежит с ней на газоне, однако на тот момент она была настолько маленькой, что ей приходилось придерживать голову. Также ее улыбкой можно полюбоваться на кадрах, где она, уже немного подросшая, сидит на руках у Гарри, который кормит лошадь морковкой.

Принц Гарри очень трепетно относится к приватности детей, долгое время он не позволял публиковать снимки, на которых видно их лицо. Редкие публикации появлялись только в их социальных сетях. Лица детей ни разу не показали даже в сериале «С любовью, Меган», в котором Меган Маркл делилась некоторыми подробностями своей жизни в США.

Ранее сообщалось, что супругу британского принца Гарри не смутил скандал, который вызвало ее видео с танцем на поздних сроках беременности. В Великобритании видео сочли безвкусным, а ее танец — «похабным».