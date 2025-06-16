Польша и весь мир устали от темы военного противостояния между Украиной и Россией. Об этом в понедельник, 16 июня, заявил глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По словам руководителя ведомства, многие его сограждане в последнее время стали активно поддерживать лозунг «Это не наша война». Он также отдельно обратил внимание на то, что свыше 90 процентов всей помощи Киеву со стороны стран Запада поставляются через аэропорт Ясенка под польским Жешувом.

— Без Польши, без польского участия не будет сражающейся Украины, — сказал Косиняк-Камыш.

Министр в начале марта также заявил об усталости польских сограждан от приезжих молодых украинцев, которые путешествует по Европе на элитных автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях.

Косиняк-Камыш еще в октябре 2024 года заявил, что поляки очень недовольны и возмущены тем размахом и роскошью, с которыми в стране живут приехавшие с Украины молодые люди.

Военное руководство Польши также выразило недовольство тем, что многие украинцы не желают отправляться на фронт. При этом уже в феврале издание inPoland сообщило, что тысячи украинцев начали переезжать из Польши в Германию.