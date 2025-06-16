В США рассказали об отношении Трампа к конфликту Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп скептически относится к идее втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN.

По оценке канала, вмешательство Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке может привести к «изнурительной бесконечной войне без четкой конечной цели».

В то же время CNN отмечает, что подход Трампа к внешней политике, который выражается в «искусстве сделки», является «провалом».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.