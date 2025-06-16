Президент Украины Владимир Зеленский оставил свою жену под дождем во время визита в Вену. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

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СМИ отмечают, что выйдя из машины он не подал руку своей супруге, а вместо этого пошел здороваться с принимающей стороной. После этого он стоял во время парада под зонтиком, пока его жена стояла под дождем.

Ранее Зеленский прибыл в Вену. Как отмечает издание «Страна.ua», это первый визит Зеленского в Австрию с 2022 года, там он встретился с президентом страны Ван дер Белленом.

До этого Россия передала Украине еще 1200 тел погибших военнослужащих в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Предыдущие передачи тел Киеву состоялись 11, 13 и 14 июня.