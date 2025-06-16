Посол заявил, что Израиль не ставит сроков окончания операции против Ирана

Израиль не ставит перед собой сроков проведения операции против Ирана. Об этом сообщила израильский посол в России Симона Гальперин в беседе с ТАСС.

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«Израиль себе не ставит ни границы [по времени], ни называет сроки. Столько, сколько надо будет, столько будем работать», — сказала Гальперин.

Она также добавила, что Израиль не ставит перед собой задачу сменить режим в Иране.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. В ответ на это Тегеран объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ответные ракетные удары. Иран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

16 июня в израильской армии заявили, что уничтожила треть всех ракетных установок Ирана.