Американский сенатор выступил с требованием к Трампу

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал от президента США Дональда Трампа полного уничтожения иранской ядерной программы. Об этом парламентарий сообщил в эфире CBS News.

«Если нужны бомбы — значит, бомбы. Если нужно лететь вместе с Израилем — значит, лететь», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что американские самолеты-дозаправщики массово покидают свои базы в США, вероятно, для участия в боевых действиях между Ираном и Израилем.

Трамп пригрозил Ирану мощным ответом в случае нападения

До этого старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин допустил вступление США в конфликт между Израилем и Ираном. По словам ученого, Трамп может ввести войска в Иран, если будут атакованы американские военные базы.