В Латвии суд отпустил защищавшего русский язык депутата

В Латвии суд отпустил под подписку о невыезде депутата Алексея Росликова, выступившего в парламенте с защитой русского языка. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, утром к нему в дом пришли сотрудники силовых ведомств и провели обыск. Также были проведены обыски у родителей депутата. Он добавил, что ему вменяют нарушение статей Уголовного кодекса о разжигании ненависти и сотрудничестве с Россией. Росликов заключил, что у него отобрали все средства связи.

Ранее правоохранительные органы Латвии задержали Росликова.\

5 июня политика выгнали с заседания Сейма за фразу на русском языке. В ходе рассмотрения депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» Росликов вышел на трибуну и заявил: «Русский язык — наш язык!».