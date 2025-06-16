Иран продлил закрытие воздушного пространства до 17 июня

Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 02:00 по местному времени (01:30 по московскому) 17 июня. Об этом агентству Mehr заявил представитель Организации гражданской авиации исламской республики Мехди Рамезани.

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В свою очередь, эмиратский лоукостер Air Arabia запустил вывозные рейсы для пассажиров, чьи рейсы между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией были отменены из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сказал ТАСС представитель генконсульства РФ в Дубае.

Авиакомпания будет каждый день выполнять по два вывозных рейса из Шарджи до 20 июня, еще один будет выполнен из Абу-Даби. В понедельник, 16 июня, пассажиров отмененных рейсов доставят в Москву, Екатеринбург и Ташкент. Клиенты Air Arabia, которые купили билеты на 13–16 июня, должны оформить бесплатное перебронирование на вывозной рейс.

Ранее сообщалось, что Air Arabia приостановила регулярные рейсы в РФ до 20 июня. При этом авиакомпания Flydubai отменила перевозки пассажиров в Санкт-Петербург и Москву до 17-го числа.

Перевозчик уже отменял рейсы в Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Киргизию, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан 13 и 14 июня, однако 15-го числа полеты в некоторые российские города и страны ближнего зарубежья были возобновлены.

Иран закрыл свое воздушное пространство из-за обострения конфликта с Израилем, которое возникло после атаки последнего на военные объекты, в том числе завод по обогащению урана. Исламская республика нанесла ответные удары. За три дня из-за иранских ракетных атак в Израиле погибли 24 человека, еще 592 пострадали.

При этом РФ сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в разрешении ирано-израильского конфликта, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и добавил, что Москва осуждает действия, приведшие к такой опасной эскалации напряженности.