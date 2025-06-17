В США призвали свергнуть власти Ирана

Израиль и США должны свергнуть власти Ирана и начать «новую главу» на Ближнем Востоке. С таким призывом выступил американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью Fox News.

«Пришло время закрыть главу иранского аятоллы и его сторонников. Давайте поскорее закроем эту главу и начнем новую на Ближнем Востоке — главу толерантности, надежды и мира», — сказал он.

По его словам, Израилю следует уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана, чтобы затем беспрепятственно «стереть с лица земли» все иранские мощности электрогенерации, а также нефтяную инфраструктуру. Это, добавил сенатор, поставит вопрос о выживании Ирана как государства.

NYT: Вэнс и Уиткофф могут встретиться с представителями Ирана по указанию Трампа

Прежде Грэм потребовал от президента США Дональда Трампа полного уничтожения иранской ядерной программы.

«Если нужны бомбы — значит, бомбы. Если нужно лететь вместе с Израилем — значит, лететь», — сказал он.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.