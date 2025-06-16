Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин глубоко обеспокоен нападением Израиля на Иран и призывает стороны к деэскалации. Об этом сообщает Global Times.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные переговоры с коллегами из Ирана и Израиля. После этого Пекин заявил, что атаки на ядерные объекты создали опасный прецедент.

«Мы призываем все стороны принять немедленные меры для скорейшей деэскалации ситуации, предотвращения еще большей нестабильности в регионе и создания условий для решения проблем путем диалога и переговоров», - подчеркнул Го.

Он добавил, что Китай продолжит контакты с Израилем и Ираном. Го предупредил, что страны Ближнего Востока «пострадают первыми», если конфликт между Израилем и Ираном продолжит обостряться.

Представитель МИД Китая отметил, что сила не может принести прочного мира. В Китае считают, что любой международный спор должен решаться путем диалога и консультаций.

Го подчеркнул, что Китай готов играть конструктивную роль в урегулировании ситуации и «создании благоприятной среды для политического и дипломатического урегулирования ядерной проблемы Ирана».

В ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран. Израильские ВВС нанесли удары по иранским предприятиям по обогащению урана, ракетным базам, а также по Тегерану, Тебризу и другим крупным городам. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики.

В способности Израиля уничтожить ядерные объекты Ирана усомнились

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что речь идет об упреждающей атаке, так как Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что Иран накопил урана на девять атомных бомб и планировал произвести десять тысяч баллистических ракет за три года.

Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3». В последние дни стороны продолжают обмен массированными ракетными ударами. Иранские военные заявили, что продолжат операции до «полного уничтожения преступного режима» в Израиле.