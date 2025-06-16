Обзор иноСМИ: «украинцы готовы к компромиссу», «российские Су-35 помогут Ирану»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Огромный риск»: ЕС попробует отказаться от российского урана к 2030-м

Еврокомиссия (ЕК) «в идеале» хотела бы, чтобы европейский ядерный сектор отказался от российского импорта к 2030-м годам, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС. Как отмечает издание, на этой неделе Брюссель представит планы по прекращению импорта всего российского ископаемого топлива, но Евросоюз все еще откладывает меры по отлучению блока от «меньшей, но гораздо более сложной зависимости» - российских ядерных технологий и урановой продукции. Реализация планов ЕС в отношении ядерной энергетики потребует значительных инвестиций - около 241 миллиарда евро до 2050 года - как для продления срока службы существующих реакторов, так и для строительства новых.

После обострения украинского кризиса в 2022 году страны ЕС заплатили России более 200 миллиардов евро за топливо, подчеркивает FT. По данным аналитиков, на ядерное топливо пришлось всего около 700 миллионов евро из 22 миллиардов евро, выплаченных России Евросоюзом в 2024 году. В то же время чиновники предупреждают об огромных рисках для энергетической безопасности ЕС, если Москва внезапно прекратит поставки. Эксперт по климату и энергетике Бен Мак-Вильямс заявил, что решить проблему российского ядерного импорта непросто, так как цепочка поставок урана очень сложна. По его мнению, Евросоюз должен идти по пути постепенного отказа от таких поставок. Сейчас в ЕС 101 ядерный реактор, из которых 19 - советские водо-водяные корпусные энергетические ядерные реакторы (ВВЭР). FT отмечает, что 20-25 процентов поставок урана в Евросоюз приходятся на Россию. Для реакторов по всему ЕС часто закупают российские запчасти, также странам Евросоюза требуются знания российских экспертов для технического обслуживания реакторов.

В Германии рассказали о готовности Украины идти на компромисс

В настоящее время у Киева мало поводов для надежды, пишет немецкий журнал Stern. Украинские солдаты критикуют стандарты, напоминающие о Первой мировой войне, а опросы показывают: люди хотят мира, даже ценой страданий. Stern отмечает, что российская армия продолжает продвигаться. Несколько недель назад боевые действия активизировались в Сумской области, откуда до Киева всего 300 километров.

Особенно сложная ситуация сложилась вокруг донецкого города Красноармейск (на Украине его называют Покровском), где россияне вскоре могут перерезать пути снабжения ВСУ. В Минобороны России также сообщили о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области. При этом атака Киева по российским военным аэродромам не дала ощутимого результата. Критика в адрес военного руководства Украины становится все громче. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет объявил о сокращении средств для Украины в новом оборонном бюджете, а глава Госдепа Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Проведенные на фоне последних событий опросы показали, что украинцы «не готовы к капитуляции, но готовы к сложным дискуссиям и компромиссам».

«Борьба с Россией стала проблемой Европы: Америка уходит со сцены»

Вашингтон прекращает военную помощь Украине - теперь официально, пишет британская газета The Telegraph. На этой неделе на слушаниях в Конгрессе министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации Дональда Трампа «совершенно иной взгляд» на украинский кризис, чем у экс-президента Джо Байдена. Хегсет подчеркнул, что «мирное урегулирование путем переговоров наилучшим образом отвечает интересам обеих сторон и США».

Учитывая, что темой слушаний был военный бюджет США на 2026 год, послание вряд ли могло быть более ясным. Борьба с Россией теперь является проблемой Европы, Украину бросил ее самый могущественный и богатый союзник - Вашингтон, подчеркивает The Telegraph. По версии автора статьи, теперь у Киева остается три варианта действий: первый - положиться на поставки необходимого оружия Европой; второй - купить американское оружие у США за европейские деньги; третий - производить оружие на украинских заводах на деньги европейских союзников. Европейские лидеры не раз обещали предоставить Украине все необходимое. Однако на практике Европа «лучше обещает, чем делает», заключил автор статьи.

«Российские Су-35 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке»

После начала авиаударов Израиля по Ирану и ответных иранских атак израильская армия продолжила получать поддержку со всего западного мира, пишет Military Watch Magazine. США активно использовали наземные и морские системы ПВО, чтобы смягчить удары Ирана по Израилю. Британия развернула истребители на Ближнем Востоке, чтобы усилить защиту от ударов иранских беспилотников, а члены НАТО, включая Германию, (по неподтвержденным сообщениям) помогают Израилю с дозаправкой в воздухе, чтобы израильские истребители могли достигать целей в Иране. Иран, напротив, испытывает нехватку иностранной поддержки, поскольку падение правительства Сирии в декабре 2024 года оставило его изолированным в регионе.

Однако еще некоторое время назад Иран разместил заказ на российские истребители Су-35. Иранские пилоты с 2022 года проходили обучение в России, а иранские базы давно готовы к размещению самолетов. По версии MWM, поставки Су-35 могут существенно изменить баланс сил в конфликте. Хотя новые Су-35 могут составить лишь около десяти процентов от иранского флота, эффект от истребителей может оказаться непропорциональным, подчеркивается в статье. Су-35 гораздо более эффективны, чем F-15 и F-16, эксплуатируемые ВВС Израиля. Израильские самолеты не были модернизированы до стандарта «поколения 4+». Из-за этого они ограничены пределами израильского воздушного пространства для запуска ракет с безопасного расстояния. А F-35, проникшие в воздушное пространство Ирана, несут «весьма скромную» полезную нагрузку. Су-35 могут быть развернуты как для перехвата F-15 и F-16 на большом расстоянии, так и для их нейтрализации с помощью ракетных атак большой дальности и поражения F-35. Даже в ограниченном количестве Су-35 могли бы оказаться бесценными в качестве воздушных датчиков благодаря своим очень большим радарам, подчеркивается в статье.

«Как G7 может выжить и даже понравиться Трампу»

В последний раз, когда президент США Дональд Трамп посетил саммите лидеров G7 в Канаде в 2018 году, он отнесся к этой встрече как к реалити-шоу, https://www.foreignaffairs.com/united-states/how-global-governance-can-survive пишет Foreign Affairs. Трамп прибыл на саммит с опозданием, призвал снова расширить «Большую семерку» за счет России, назвал премьера Канады «крайне нечестным и слабым» и в последнюю минуту отказался одобрить совместное заявление по итогам встречи. В июне 2025 года Канада снова примет гостей из G7. Поскольку тарифная война Трампа в самом разгаре, эта встреча может оказаться еще более спорной, чем его предыдущий визит, считает автор статьи.

Чтобы «Большая семерка» могла стать органом, действительно способным поддерживать «порядок, основанный на правилах», ее членам необходимо укрепить свои ряды, оптимизировать свои процедуры и усилить легитимность группы в глазах мира, подчеркивает Foreign Affairs. Проведение этого переосмысления позволило бы G7 занять лидирующие позиции - и даже стало бы тем самым масштабным проектом, который может понравиться Трампу. По версии автора статьи, к «Большой семёрке» должны присоединиться Австралия и Южная Корея. Австралия продемонстрировала пример страны, «противостоящей экономическому принуждению со стороны Китая». А Южная Корея является крупным поставщиком экономической и косвенной военной помощи Украине. Трампу может понравиться, что европейское доминирование G7 будет разбавлено новыми игроками из Индо-Тихоокеанского региона, который он считает особенно важным.