Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером высказался о перспективах урегулирования ирано-израильского конфликта в обозримой перспективе.

Ранее Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударе по Тель-Авиву и Хайфе, передавало агентство Tasnim. Отмечалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), вероятно, начнет чаще и больше использовать в своих атаках по Израилю данный вид оружия, чтобы поставить страну в затруднительное положение для продолжения войны.

Цели Израиля в этом конфликте непонятны. Чего там хотят добиться? Ранее [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху дважды выступал перед народом, но так и не сказал, что именно является конечной целью нападения на Иран. Конечно, Израилем ведутся обычные разговоры о демонтаже иранской ядерной программы, но любому специалисту понятно, что путем воздушных атак сделать это практически невозможно. Тем более у Израиля нет бункерных боеприпасов, поэтому он не может разбить подземную часть [иранских ядерных центров] в Фордо и в Натанзе… Если же Израиль хочет добиться смены режима в Иране, то об этом он может только мечтать. Из этого вряд ли что-то получится. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Эксперт предположил, что Израиль и Иран еще около недели будут обмениваться ударами, а затем попытаются договориться о прекращении огня.

«При этом другие ближневосточные страны не станут подключатся к данному конфликту. Пока что это косвенно сделала только Иордания, которая «сшибает» иранские беспилотники, летящие в сторону Израиля. Но больше никто подключаться не будет. Ближний Восток не хочет воевать», - отметил Чупрыгин.

Вместе с тем специалист ответил на вопрос о возможных посредниках в вопросе урегулирования ирано-израильского конфликта.

«Посредники уже есть – это Оман и Катар. Кроме того, посредничеством занимается президент Кипра [Никос Христодулидис]. Но пока они лишь предают информацию от одной стороны конфликта другой. И какой здесь может быть перспектива, если эти стороны недоговороспособны?» - сказал он.

Позиция президента США Дональда Трампа также может оказать существенное влияние на противостояние Израиля и Ирана, добавил эксперт.

«Но Трамп – это «вещь в себе». Недавно он призвал Иран и Израиль достичь мира и сделать Ближний Восток «снова великим». Теперь посмотрим, произойдет ли это», - заключил востоковед.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.