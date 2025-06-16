В Латвии задержали выступившего в сейме в поддержку русского языка депутата

Латвийского депутата Алексея Росликова, публично защитившего в сейме русский язык, задержали, сообщила заменившая его на посту главы партии «Стабильность!» Светлана Чулкова.

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«Сегодня утром был задержан Алексей Росликов. Его сейчас увезли», — сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Росликова.

5 июня стало известно, что лидера партии «Стабильность!» Росликова выгнали с заседания сейма Латвии из-за слов в поддержку русского языка.

В ходе рассмотрения в сейме декларации «Об устранении лингвистических последствий», согласно которой в Латвии во времена СССР якобы проводилась русификация, Росликов подчеркнул, что большая часть населения страны — это русскоязычные граждане, без которых у республики нет никакого будущего.

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