Центр европейской столицы перекрыли из-за Зеленского

Центр австрийской столицы Вены перекрыли в связи с сегодняшним визитом Владимира Зеленского. Об этом сообщает местное издание Heute, передает NEWS.ru.

Согласно тексту материала, властями страны предприняты беспрецедентные меры безопасности. Отмечается, что визит главы Украины не был официально анонсирован, а был лишь на уровне слухов. Из-за этого его называют «тайным».

По информации журналистов, Зеленский должен встретиться с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, канцлером Кристианом Штокером и министром иностранных дел Беате Майнль-Райзингер. В связи с этим в столице запланированы два митинга — в поддержку Украины и против нее.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп запланировал двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Канаде. Саммит проходит в курортном районе Кананаскис с 15 по 17 июня.

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