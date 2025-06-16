Украинец впал в кому после задержания сотрудниками военкомата

На Украине житель Волынской области оказался в реанимации в состоянии комы после задержания сотрудниками военкомата, сообщают местные издания.

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По словам его супруги, 10 июня мужчину задержали прямо на улице, применив слезоточивый газ. Далее его «без военно-врачебной комиссии отправили на полигон».

12 июня мужчина попал в больницу в критическом состоянии - с открытой черепно-мозговой травмой. По информации СМИ, украинец находится в реанимации в состоянии комы, он перенес уже две операции.

Правоохранители же утверждают, что военнообязанный якобы выпал из кузова автомобиля во время перевозки на полигон.