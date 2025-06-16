Украинец впал в кому после задержания сотрудниками военкомата
На Украине житель Волынской области оказался в реанимации в состоянии комы после задержания сотрудниками военкомата, сообщают местные издания.
По словам его супруги, 10 июня мужчину задержали прямо на улице, применив слезоточивый газ. Далее его «без военно-врачебной комиссии отправили на полигон».
12 июня мужчина попал в больницу в критическом состоянии - с открытой черепно-мозговой травмой. По информации СМИ, украинец находится в реанимации в состоянии комы, он перенес уже две операции.
Правоохранители же утверждают, что военнообязанный якобы выпал из кузова автомобиля во время перевозки на полигон.