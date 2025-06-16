На Западе оценили последствия сокращения военной помощи Украине со стороны США

Украине придется искать другие пути пополнения запаса вооружений из-за того, что Вашингтон намерен сократить военные поставки Киеву. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

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«Некоторые пакеты [экс-президента США Джо] Байдена все еще поступают в конвейер закупок. Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», — сказано в сообщении.

Также газета сообщает, что у Украины остается три сценария для восполнения запасов вооружений — поставки от европейских стран, закупка американского оружия за европейские деньги или наращивание собственного производства при поддержке Европейского союза.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон вывел часть средств противовоздушной обороны (ПВО) с Украины на Ближний Восток для усиления защиты своих баз.