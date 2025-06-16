Президент Ирана обвинил США в ударах Израиля

Ответственность за агрессию Израиля в отношении Ирана лежит на США. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.

«Америка вопреки всем нормам международных прав позволяет Израилю допустить агрессию и падение нашей страны», — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к атаке Израиля на Иран.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.