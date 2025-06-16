Житель Израиля снял близкий прилет иранской ракеты

В соцсетях появилось видео, снятое израильтянином, оказавшимся под обстрелом иранских ракет.

Точное место съемки неизвестно, пишет RT. Автор видео вместе с другими мирными жителями находится в подъезде жилого дома, наблюдая за работой систем ПВО по перехвату иранских ракет.

Виден старт израильской ракеты-перехватчика, в небе грохочут взрывы, женщины рядом с оператором охают и причитают.

Слышен звук приближающейся ракеты и сразу следом - вспышка и близкий взрыв. Убежище погружается во тьму, озаряемую редкими вспышками с улицы. Причитания женщин переходят в общий вой.

Напомним, в ночь на 14 июня Израиль нанес массированный ракетно-бомбовый удар по ядерным объектам Ирана. Тот ответил сотней баллистических ракет и с тех пор продолжается обмен воздушными ударами, причем их интенсивность постоянно нарастает.

В результате вооруженного противостояния в Израиле погибли по меньшей мере 18 человек, более сотни ранены. Одна из прилетевших в Тель-Авиа ракет взорвалась рядом с консульством США, повредив здание. Американский персонал не пострадал, заявил посол США Майк Хакаби.

В Иране число погибших, по официальным данным, составляет 224 человека. Тегеран пообещал "суровое возмездие" за израильские атаки на ядерную инфраструктуру страны.