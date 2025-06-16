Президент Ирана высказался о праве страны на ядерную энергию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у Тегерана есть право на использование ядерной энергии и проведение соответствующих исследований. Об этом сообщает Press TV.

Пезешкиан выступил на парламентской сессии 16 июня. Он заявил, что Иран имеет право извлекать выгоду из ядерной энергии и исследований, которые служат интересам страны. Президент подчеркнул, что никто не может отказать Тегерану в этом праве.

«Мы твердо стоим на пути к обеспечению этого права и не боимся никакой силы, защищая то, что по праву принадлежит нам», - заявил Пезешкиан.

Он добавил, что США прибегают к запугиванию и нарушают международные нормы, позволяя Израилю атаковать и вторгаться в Иран. Президент страны подчеркнул, что Тегеран никогда не стремился к войне и не инициировал ее.

В ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран. Израильские ВВС нанесли удары по иранским предприятиям по обогащению урана, ракетным базам, а также по Тегерану, Тебризу и другим крупным городам. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики.

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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что речь идет об упреждающей атаке, так как Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что Иран накопил урана на девять атомных бомб и планировал произвести десять тысяч баллистических ракет за три года.

Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3». В последние дни стороны продолжают обмен массированными ракетными ударами.