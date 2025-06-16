В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу Израиля

Обвиняемого в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад» казнили в Иране. Об этом сообщает агентство Mizan.

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«Человек, арестованный и осужденный за шпионаж в пользу сионистского режима, был казнен сегодня утром после прохождения полного процесса уголовного судопроизводства и подтверждения вердикта в Верховном суде», — говорится в сообщении.

По данным издания, осужденный Исмаил Фекри был задержан зимой 2023-2024 года за передачу секретной информации об Иране. Как утверждается, он поддерживал связь с двумя агентами израильской разведки и получал от них задания.

Ранее в иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения. По словам военных, будущие операции будут более сокрушительными, жесткими, точными и разрушительными, чем предыдущие.