Министр обороны США не знает, где находится Сувалкский коридор
Министр обороны США Пит Хегсет не смог указать местоположение Сувалкского коридора. Соответствующий вопрос ему задал конгрессмен Юджин Виндман, видео доступно на его YouTube-канале.
«Какой коридор на востоке Польши уязвим и является приоритетным для подкреплений США? Он соединяет Белоруссию с российским регионом», — спросил конгрессмен.
Хегсет не смог ответить на вопрос, обвинив Виндмана в том, что тот устроил ему «какую-то викторину».
До этого немецкая газета Bild писала, что в соединяющем Литву и Польшу и одновременно разделяющем Белоруссию и Калининградскую область РФ Сувалкском коридоре резко увеличилось присутствие военных.
Ситуация в регионе стала обостряться после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на удары поставляемого украинской армии дальнобойного оружия по России.
26 мая канцлер ФРГ заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.