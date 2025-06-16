Европейские дипломаты заявили, что страны G7 не смогут поддержать Украину

Сторонники Украины в «Большой семерке» (G7) не рассчитывают, что на саммите в Канаде страны поддержат Украину и усилят давление на Россию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По их словам, среди сторонников Украины почти никто не верит в скоординированные усилия по давлению на Россию или поддержке Киева на саммите G7.

Согласно материалу издания, европейские лидеры и некоторые американские законодатели, включая сенаторов-республиканцев Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и демократа Ричарда Блюменталя, выступают за снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Однако президент США Дональд Трамп, по-видимому, не поддерживает эту идею.

Кроме того, в Европе полагают, что американский лидер не поддержит инициативу сенаторов о введении новых санкций против России. Законопроект предусматривает, в частности, повышение импортных пошлин на 500 % на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другую продукцию.

15 июня дипломат из Великобритании Иан Прауд в социальной сети X написал, что целесообразность поездки президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 вызывает вопросы.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что страны «Большой семерки» решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита из-за принципиальных разногласий между США и другими членами группы по нескольким вопросам, в частности, конфликту на Украине. Вместо единого итогового документа участники G7 могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, однако общего заключения не будет. По информации агентства, такой подход был предложен представителями принимающей страны Канады.

Ранее на Западе констатировали конец G7.