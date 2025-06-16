В Иране назвали условие для переговоров с Израилем

Иран уведомил посредников, что не намерен вести переговоры о перемирии, пока по его территории наносятся израильские удары. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Иранцы проинформировали посредников из Катара и Омана о том, что они приступят к серьезным переговорам только после того, как Иран завершит свой ответ на израильские превентивные удары. Иран ясно дал понять, что не будет вести переговоры, находясь под атакой», — сказал агентству чиновник, осведомленный о ходе переговоров, на условиях анонимности.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Израиль своими атаками пытается спровоцировать восстание жителей Ирана против власти аятолл.

Глава Минобороны Израиля пригрозил гражданскому населению Ирана

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.