Посольство США в Тель-Авиве получило повреждения из-за ракетных ударов

Дипломатическое представительство США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате ракетных ударов вблизи здания. Об этом сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби, подчеркнув, что никто из сотрудников не пострадал.

По предварительным данным, удар был нанесен неподалеку от территории посольства, что привело к повреждениям здания, но угрозы для персонала не возникло, говорится в сообщении в соцсети X.

Ранее сообщалось, что британские власти провели скрытую эвакуацию из Израиля семей дипломатических работников незадолго до ответных ракетных ударов Ирана.