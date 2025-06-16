Макрон отказал РФ в роли посредника в конфликте Ирана и Израиля

Макрон: Россия не может быть посредником в конфликте на Ближнем Востоке
Россия не может выступать посредником в конфликте между Израилем и Ираном. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Гренландию, передает Reuters.
«Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет принимает решение не соблюдать Устав ООН, может быть посредником», — сказал Макрон, комментируя идею президента США Дональда Трампа, что российский лидер Владимир Путин мог бы стать посредником между сторонами конфликта.
Он также добавил, что Франция будет участвовать в «операциях по защите и обороне» Израиля в случае иранских «ответных мер».
Накануне французский президент сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
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Французский политик призвал собеседника как можно скорее возобновить переговоры и выразил готовность внести свой вклад и сделать все для заключения соглашения, которое позволит «разрядить ситуацию».