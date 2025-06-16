Пока вы спали: прогноз Трампа о конфликте Ирана и Израиля и договор Ирана с РФ

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Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде

Американский президент Дональд Трамп во время саммита G7 в Канаде запланировал провести личные встречи с лидерами нескольких стран, включая Владимира Зеленского, премьер-министра Канады Марка Карни и президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщает ТАСС.

Эти двусторонние переговоры пройдут в рамках мероприятия, которое состоится с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис в провинции Альберта.

Встречи предназначены для обсуждения актуальных вопросов международной повестки и укрепления сотрудничества между странами-участниками.

Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф передал президенту Масуду Пезешкиану утвержденный договор о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией, сообщает ТАСС.

Посольство Ирана в РФ подчеркивает, что документ был передан в соответствии с конституционными нормами.

Ранее лидеры обеих стран подписали соглашение в Кремле, а российский президент ратифицировал его в апреле.

Трамп: Израиль и Иран, скорее всего, договорятся прекратить боевые действия

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, просил ли он Израиль приостановить удары по Ирану. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил надежду, что между Израилем и Ираном скоро будет достигнуто соглашение, и отметил, что ситуация может развиваться как через переговоры, так и через боевые действия. Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Израилю в обороне.

Он также отметил, что сейчас ведутся встречи и телефонные переговоры для установления мира между Ираном и Израилем.

Названо число пострадавших от удара Ирана по Израилю

После ракетных ударов Ирана по Израилю погибли три человека, еще 67 получили ранения и были госпитализированы. Об этом пишет газета The Times of Israel. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, четыре иранских баллистических ракеты попали по центральной части Израиля. Служба скорой помощи "Маген Давид адом" доставила пострадавших в больницы, один из них находится в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось о 29 госпитализированных.

Марочко: линия обороны ВСУ на рубежах ЛНР рушится

Военный аналитик Андрей Марочко заявил, что оборонительная линия украинских сил на рубежах Луганской Народной Республики постепенно разрушаетcя, и противник все реже предпринимает штурмы, переходя к позиционным боям. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация на линии фронта остается напряженной, однако на отдельных участках наблюдается обрушение украинской обороны, а активность штурмов снижается.

Киев продолжает восстанавливать потери и перебрасывать резервы к линии фронта, особенно в районах Купянска, Лимана и Северска, несмотря на тяжелые потери за неделю.