СМИ: Израиль «недооценил» способность Ирана к перегруппировке

CNN: Израиль «недооценил» способность Ирана к перегруппировке
Израиль «недооценил» способность Тегерана к перегруппировке, на что указывают продолжающиеся иранские ракетные удары по израильской территории.
Об этом пишет CNN со ссылкой на аналитика Триту Парси.
«Они (израильтяне — RT.) недооценили способность Ирана перегруппироваться после того, как израильтяне очень успешно атаковали высшее руководство иранских вооружённых сил и сумели убить нескольких из них», — сказала она.
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При этом эксперт подчеркнула, что сегодня «иранские ракеты успешно преодолевают все уровни систем ПВО Израиля».
В Nour News ранее писали, что обстрелу подверглась электростанция в Хайфе.
Кроме того, в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) утверждают, что ракетному обстрелу подверглась авиабаза ВВС Израиля, находящаяся в Негеве.