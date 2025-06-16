СМИ: Израиль «недооценил» способность Ирана к перегруппировке

Израиль «недооценил» способность Тегерана к перегруппировке, на что указывают продолжающиеся иранские ракетные удары по израильской территории.

Об этом пишет CNN со ссылкой на аналитика Триту Парси.

«Они (израильтяне — RT.) недооценили способность Ирана перегруппироваться после того, как израильтяне очень успешно атаковали высшее руководство иранских вооружённых сил и сумели убить нескольких из них», — сказала она.

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При этом эксперт подчеркнула, что сегодня «иранские ракеты успешно преодолевают все уровни систем ПВО Израиля».

В Nour News ранее писали, что обстрелу подверглась электростанция в Хайфе.

Кроме того, в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) утверждают, что ракетному обстрелу подверглась авиабаза ВВС Израиля, находящаяся в Негеве.