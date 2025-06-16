Росстандарт в этом году разработает около 10 новых ГОСТов на детское молочное питание

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Росстандарт в текущем году планирует разработать и обновить более 20 стандартов на детское питание, около 10 из которых - на ингредиенты для молочного питания для детей от 0 до 3 лет. Об этом сообщил глава ведомства Антон Шалаев в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас идет большая работа по обновлению данных ГОСТов. В этом году разрабатываются или обновляются свыше 20 стандартов на детское питание. Это абсолютный рекорд. Причем около 10 - это новое направление, стандарты на ингредиенты для молочного питания для детей от 0 до 3 лет. Их мы увидим в этом году", - сказал он.

Как пояснил Шалаев, речь идет об ингредиентах, которые используются в заменителях грудного молока, смесях. Раньше они по большей части поставлялись из-за рубежа, но сейчас уже появляются российские производители, готовые вывести на рынок безопасную и качественную продукцию.

Всего же на детское питание в России действует порядка 120 ГОСТов, около 30 из них - на питание для детей от 0 до 3 лет.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будут работать тематические зоны "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!"

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован 17 июня в 08:00 мск.