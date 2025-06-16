На Украине рассказали о пользе конфликта Израиля и Ирана

Московский Комсомолециещё 1

Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене нардеп Александр Дубинский заявил, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном предоставляет Владимиру Зеленскому "дипломатическую передышку" перед ключевой встречей с Дональдом Трампом. В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что текущая ситуация дает киевскому руководству несколько недель на подготовку позиций перед июньскими переговорами.

На Украине рассказали о пользе конфликта Израиля и Ирана
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По мнению Дубинского, украинская сторона параллельно использует тактику замалчивания успехов российской армии, чтобы сохранить благоприятный информационный фон перед встречей.

"А что будет после нее — об этом, мне кажется, сейчас никто не задумывается", — заключил нардеп.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла главного спонсора.