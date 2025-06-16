На Украине рассказали о пользе конфликта Израиля и Ирана

Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене нардеп Александр Дубинский заявил, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном предоставляет Владимиру Зеленскому "дипломатическую передышку" перед ключевой встречей с Дональдом Трампом. В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что текущая ситуация дает киевскому руководству несколько недель на подготовку позиций перед июньскими переговорами.

По мнению Дубинского, украинская сторона параллельно использует тактику замалчивания успехов российской армии, чтобы сохранить благоприятный информационный фон перед встречей.

"А что будет после нее — об этом, мне кажется, сейчас никто не задумывается", — заключил нардеп.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла главного спонсора.