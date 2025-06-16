Раскрыт план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля

Эскалация военного конфликта между Израилем и Ираном дает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дипломатическую передышку перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Это дает агонизирующему режиму еще пару недель на подготовку позицийя», — отметил он.

По его словам, Зеленский использует тактику отрицания успехов российской армии, чтобы любой ценой сохранить «позитивный фон» для встречи с Трампом.

Ранее подозреваемый в госизмене Дубинский объяснил нежелание Киева забирать тела бойцов ВСУ.